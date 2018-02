Ministério da Justiça publica exoneração de Abramovay O Ministério da Justiça publicou hoje no Diário Oficial da União a exoneração "a pedido" de Pedro Vieira Abramovay do cargo de secretário nacional de Justiça. Na última sexta-feira, a assessoria do ministério afirmou que Abramovay teria recebido uma nova proposta de trabalho, fora do governo, e por isso não assumiria o cargo de secretário nacional Antidrogas, para o qual tinha sido indicado. Mas o que se especula é que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, não teria gostado de uma recente entrevista em que Abramovay defendeu penas mais brandas aos pequenos traficantes de drogas.