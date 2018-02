Ministério da Justiça publica exoneração 'a pedido' de Abramovay

BRASÍLIA - O Ministério da Justiça publicou nesta segunda-feira, 24, no Diário Oficial da União a exoneração "a pedido" de Pedro Vieira Abramovay, do cargo de secretário nacional de Justiça. Na última sexta-feira, a assessoria do Ministério afirmava que Abramovay teria recebido uma nova proposta de trabalho, fora do governo, e por isso não assumiria o cargo de secretário nacional Antidrogas, para o qual tinha sido indicado. Mas o que se especula é que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo não teria gostado de recente entrevista de Abramovay, que defendeu penas mais brandas aos pequenos traficantes de drogas.

Para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas foi nomeada Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, que respondia pela secretária-adjunta. Para a Secretaria Nacional de Justiça foi nomeado Paulo Abrão Pires Junior, que presidia a Comissão de Anistia. As nomeações foram publicadas hoje, também, no D.O.