Ministério da Justiça nomeia nova secretária

SÃO PAULO - A Secretaria Executiva do Ministério da Justiça será ocupada por Márcia Pelegrino, em cargo só menos importante que o do ministro José Eduardo Cardozo. A nomeação foi publicada nesta terça-feira, 3, no Diário Oficial da União.

Márcia, antes adjunta, assumirá a titularidade após Luiz Paulo Barreto ter pedido exoneração. Barreto foi ministro da Justiça durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sila e tomou posse na última segunda como novo secretário de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal.

"Seguiremos firme a caminho do ajuste fiscal, tão importante para as administrações modernas", disse o secretário. Ele também declarou que manterá os investimentos, mas monitorando as despesas de pessoal, para que "não sejam extrapolados os limites previstos na lei", afirmou.

Durante a cerimônia de posse de Barreto, o governador Agnelo Queiroz agradeceu à presidente Dilma Rousseff por ter cedido alguém "valioso" do quadro do governo federal.