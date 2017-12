Ministério da Fazenda reformará sede em SP por R$ 9,982 milhões O Ministério da Fazenda contratou por R$ 9.982.620,91 a Construtora CVS S/A para que faça uma reforma no edifício sede do ministério em São Paulo, com substituição de revestimento das fachadas, revisão dos caixilhos com troca de contra-marco e persianas, construção de escada de emergência externa e pressurização e adaptação da escada interna, com fornecimento de todos os materiais. O extrato do contrato - de número 57/2006 - foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.