Ministério da Cultura não nega saída de Gilberto Gil da pasta

O Ministério da Cultura confirmou nesta quinta-feira, 24, a existência de rumores sobre a saída de Gilberto Gil do comando da pasta, mas negou que haja uma data oficial para seu afastamento. Segundo a assessoria do ministro, a saída em 2008 já havia sido acertada com Lula no fim do ano passado quando Gil quis deixar o comando da pasta e voltou atrás a pedido do presidente. A assessoria disse ao estadao.com.br, que há, sim, "ruídos dentro e fora do ministério", mas a volta do ministro ao trabalho está marcada para o dia 30 deste mês, inclusive com compromissos oficiais. Gil está fora e realizou uma série de shows na Europa. "O ministro teria combinado sua saída com o presidente Lula já há algum tempo, mas não agora na volta de suas férias. Ele tem até agenda dia 30", disse a assessoria. Fontes do Planalto afirmaram desconhecer qualquer conversa do presidente com o ministro em seu período de férias, para acertar uma eventual saída. Não é a primeira vez que Gil manifesta insatisfação com a sua permanência na pasta. No fim do ano passado, o cantor e compositor manifestou vontade de deixar o comando do Ministério da Cultura para voltar à carreira artística, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu demovê-lo da idéia. À época, Gil se comprometeu a ficar mais um ano apenas. Ele está no ministério desde o primeiro mandato Lula, em 2003.