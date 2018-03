Ministério da Agricultura recebeu versão diferente do PNDH

O Ministério da Agricultura confirmou nesta sexta-feira, 15, que a versão do terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) que foi avalizado pelos assessores do ministro Reinhold Stephanes, contém diferenças substanciais em relação ao texto transformado em decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro.

Segundo sua assessoria, Stephanes espera se reunir com o presidente para discutir mudanças no decreto, assim como ocorreu com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, que se reuniu na quarta-feira, 13, com Lula e o ministro de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi. Após o encontro, Lula assinou um novo decreto, alterando o conteúdo do Plano de Direitos Humanos no trecho referente à criação da Comissão de Anistia.

A assessoria de Stephanes ressaltou também que a assinatura no documento tem o papel de encaminhar a proposta ao presidente, mas que não houve uma aprovação irrestrita ao projeto desenvolvido por Vannuchi.

O ministro da Agricultura não deve se pronunciar sobre o tema antes do encontro com Lula, que não tem ainda data para acontecer. Nesta sexta-feira, 15, Lula está no Maranhão, onde participa do lançamento da pedra fundamental da uma refinaria da Petrobrás. Mais tarde o presidente voa para Curitiba, onde vai comparecer o velório de Zilda Arns, fundadora da Pastoral Da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, que faleceu na última terça-feira no Haiti.

A emergência no país obrigou o governo a colocar de lado o tema do Plano de Direitos Humanos e concentrar os esforços na gestão da crise humanitária. No entanto, segundo a assessoria do ministro, existem muitos pontos no PNDH que precisam ser discutidos.

Além da proposta de realização de uma audiência entre as partes envolvidas antes da reintegração de posse, que levou o ministro a afirmar que o decreto tornaria o ambiente no campo mais inseguro, existem também perplexidades com relação aos pontos do texto que abordam a questão da biossegurança. Segundo o Ministério, o plano do governo contradiz acordos que foram estipulados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, que se contrapôs às críticas do colega e defendeu o texto, reuniu-se na quinta-feira com Lula. Ele não fez comentários sobre os desacordos em torno do decreto. De acordo com suas assessorias, Lula e Cassel trataram da renegociação da dívida dos pequenos agricultores.

Por sua vez, o ministro Vannucchi, que teve suas férias interrompidas por causa da polêmica em torno do Programa de Direitos Humanos, está novamente de férias. Segundo o Diário Oficial da União desta sexta-feira, Vannucchi entrou de férias nesta quinta-feira, 14, e deverá retornar após o dia 22.