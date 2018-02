Ministério da Agricultura faz ajustes em cargos técnicos

O trio, ligado ao então secretário de Política Agrícola, Edilson Guimarães, era conhecido por colocar a mão na massa para viabilizar as operações que o Ministério realizava, principalmente no apoio à comercialização aos produtores. Além de coordenar a parte técnica das operações, cabia a eles fundamentar a Agricultura para discutir os trâmites técnicos com o Ministério da Fazenda bem como os pleitos da Pasta por mais verba ou prazos.

Guimarães também deixou o cargo em 18 de maio. Agora, ele foi acomodado na Secretaria de Relações Internacionais. Um pouco antes, o então secretário-executivo da Pasta, Gerardo Fontelles, também deixou o cargo para se tornar assessor do gabinete do ministro. No lugar de Guimarães está José Carlos Vaz e, no de Fontelles, Milton Ortolan.

Procurada, a Secretaria de Política Agrícola informou que os três técnicos exonerados serão reconduzidos à Pasta nos próximos dias. As mudanças seriam apenas um processo de ajuste interno e não se tratam de alterações na equipe. José Maria dos Anjos, por exemplo, continuará a cuidar da comercialização dos produtos agrícolas, conforme uma fonte do Ministério.