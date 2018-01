Ministeriável Cid Gomes pede licença para ir aos EUA Cotado para ocupar um ministério no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, o governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), pediu licença do cargo para tratar da sua mudança para os Estados Unidos em 2015. Segundo a informação oficial, Cid continua se movimentando para ir com a família para Washington, onde seria consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento por um ano. O pedido de afastamento chegou nesta terça-feira à Assembleia e prevê que o governador fique fora do cargo entre os dias 20 e 27 de novembro.