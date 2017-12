Mínimo será de R$ 380; tabela do IR terá correção de 4,5% O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou o novo valor do salário mínimo, de R$ 380, a partir de abril de 2007. Atualmente, ele está em R$ 350,00. Segundo Marinho, que se reuniu com o ministro da Previdência, Nelson Machado, e com o relator do Orçamento, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), também ficou acertada a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 4,5%, em 2007. Marinho afirmou que estas decisões foram tomadas durante a tarde, em reuniões no Palácio do Planalto, entre os ministros da área econômica, social e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Os valores têm o aval do governo e quem decide pelo governo é o presidente Lula", afirmou. Na última semana, a Câmara havia aprovado uma correção de 3% na tabela do IR em 2007 e de 3% em 2008, por meio de alteração na medida provisória 328, que trata de compensações da Lei Kandir. O relator da MP, deputado Neucimar Braga (PL-ES), alterara a medida provisória para incluir os reajustes nas faixas de tributação e de dedução do IR.