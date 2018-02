Minc retira expressão 'vigaristas' e refuta acusações O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, retirou formalmente hoje o uso da expressão "vigaristas", usada por ele em relação a produtores, no fim do mês passado, durante manifestação na Esplanada dos Ministérios. Minc refutou, na sequência, as acusações feitas pelo deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), de que o ministro defenderia a produção de cocaína e maconha no Brasil. "Refuto veementemente as afirmações. São falsas, injuriosas. Não as aceito", disse.