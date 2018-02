Minc quer esclarecer desavença com Kátia Abreu

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, informou nesta quarta-feira, 3, depois do 7º balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que vai procurar a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu (DEM-TO), para tentar esclarecer o mal-entendido. A senadora protocolou na Comissão de Ética da Presidência da República e na Procuradoria Geral da República denúncia contra o ministro, que chamou os ruralistas de "vigaristas", na semana passada. "O Brasil só tem a ganhar com o diálogo entre o meio ambiente e o agronegócio", afirmou Minc. Ele disse que já fez acordo com outros setores (frigoríficos e soja) e que vai dialogar com a senadora, que é uma pessoa "inteligente" e "agradável".