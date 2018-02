Minc nega anistia e defende MP Menos de 24 horas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter dito que quem desmatou a Floresta Amazônica no passado não é "bandido", o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse ontem que Lula não anistiou os desmatadores. Para ele, o País entrou num novo patamar de combate ao desmatamento, com políticas de incentivo à sustentabilidade e programas de regularização de terras rurais na região conhecida como Amazônia Legal. Minc disse que Lula se referiu às pessoas que foram incentivadas por governos passados a desmatar a Floresta Amazônica. Como exemplo de alternativas que o governo está buscando para minimizar o desmatamento na Amazônia, o ministro defendeu a Medida Provisória 458, que prevê a regularização de terras públicas na Amazônia, por meio de venda sem licitação, medida que já foi criticada por Organizações Não Governamentais (ONGs). Na sexta-feira, em Mato Grosso, o presidente Lula também defendeu a MP. "A regularização fundiária é uma base de combate ao desmatamento e à violência", disse Minc, que participou ontem da cerimônia de cessão do Parque Lage, na zona sul do Rio, do governo federal para o estadual.