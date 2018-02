Minc nega a deputados acusação de apologia à maconha No debate em que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, reafirmou sua convicção de que usuário de maconha não é criminoso e que o assunto não é de polícia, mas de saúde pública, sobraram farpas para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Minc foi, informalmente, "indiciado" por um deputado-delegado e o inquérito foi, também informalmente, "extinto" por um deputado-promotor. Minc foi convocado à Comissão de Segurança Pública da Câmara para explicar se havia ou não feito apologia às drogas ao participar de uma marcha pela legalização da maconha no dia 9 de maio, no Rio de Janeiro. O ministro negou a acusação.