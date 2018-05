Minc e Stephanes trocam farpas em evento na Embrapa O clima esquentou durante o lançamento do Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE Cana), hoje, em Brasília. E não apenas por causa do sufocante calor no galpão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), onde foi realizado a cerimônia - até governadores do Nordeste reclamaram da alta temperatura -, mas também pela troca de farpas entre os ministros Carlos Minc (Meio Ambiente) e Reinhold Stephanes (Agricultura).