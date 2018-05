Minc defende descriminalização da maconha em show de reggae

No balanço do reggae, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, protagonizou na última segunda-feira, 7, uma aparição que promete se tornar o mais novo sucesso do YouTube. Durante show da banda de reggae Tribo de Jah, na Chapada dos Veadeiros (GO), Minc subiu ao palco e, com microfone em punho, fez um breve discurso de cerca de quatro minutos, abordando temas diversos: da descriminalização da maconha à vitória do Brasil sobre a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Procurada pela reportagem, a assessoria do ministro afirmou que Minc compareceu ao evento "de livre vontade". "Ele estava na região com um amigo e resolveu conferir o evento", disse. A assessoria confirmou que o ministro subiu ao palco a convite dos integrantes da banda e, no momento do show, estava relaxado.

Na cadência do ritmo jamaicano, Minc iniciou a apresentação mandando um abraço "para o povo do reggae". E com a mão esquerda levantada, entoou palavras de ordem que arrancaram efusivos aplausos da plateia: "Reggae é paz e resistência." No balanço sereno da música, o defensor do Meio Ambiente pediu que os presentes fechassem os olhos e dessem as mãos, "celebrando a paz". "Viva o reggae, Bob Marley, Tribo de Jah e Chico Mendes", conclamou o ministro, arrancando mais aplausos do público.

Ainda embalado pela batida do reggae, Minc criticou o desmatamento da floresta Amazônica e do cerrado brasileiro. "Nós dependemos dos seringueiros, castanheiros, índios e da rapaziada para proteger as nossas florestas." E continuou, em tom elevado: "Temos de acabar com a impunidade daqueles que desmatam."

Para entrar no tema das drogas, Minc reproduziu a estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e emplacou uma metáfora futebolística. Depois de dizer que "ontem (referindo-se ao dia 6 de setembro, quando a seleção brasileira de futebol goleou a Argentina) nós metemos 3 a 1 contra os nossos hermanos", Minc afirmou que no futebol o Brasil está à frente da Argentina, mas o mesmo não ocorre quanto à descriminalização do uso da maconha. "Os juízes da Argentina descriminalizaram. O usuário não é criminoso. Nesse jogo a gente tá perdendo aqui. Nós vamos virar esse jogo para acabar com a hipocrisia", disse o ministro, ao som de vivas.