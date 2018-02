Minc: conversarei com Stephanes, mas sem imprensa O Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, reforçou hoje que se encontrará com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, quando voltar de uma viagem a Copenhagen, onde participará de debate internacional para discutir meio ambiente, rastreamento do gado brasileiro e questões envolvendo diferenças entre agricultores familiares e empresariais. "Já acordamos que vamos conversar, mas vamos tratar disso só nós dois, sem testemunhas e sem declarações para a imprensa", afirmou.