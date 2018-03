Minc apela a especialistas para enfrentar Stephanes O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, quer envolver especialistas e os governos estaduais na mediação de sua divergência pública com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, em torno da reforma do Código Florestal. Para Minc, a troca de acusações dos dois na imprensa nos últimos dias é fruto de uma indisposição pessoal de Stephanes, sob a influência de grandes produtores rurais que querem aproveitar a celeuma para reduzir ainda mais as garantias para a preservação de áreas sob ameaça, como a Amazônia. ?Nosso problema não é com a agricultura, é com o ministro Stephanes?, disse Minc ontem, no Rio de Janeiro, pouco antes de embarcar para Brasília. ?A grande agricultura, que o ministro Stephanes representa, está querendo aproveitar a necessidade de mudança (do código).? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.