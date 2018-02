Minas registra caso de 131 submetidos a escravidão Operação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais encontrou 131 trabalhadores em situação análoga à escravidão em lavouras de feijão em duas fazendas de Unaí e Buriti, no noroeste do Estado. Foram libertados 78 trabalhadores na Fazenda Gado Bravo, em Buriti, e 53 na São Miguel, em Unaí. Entre eles havia 17 mulheres e oito adolescentes de 13 a 17 anos. Ninguém tinha carteira de trabalho assinada.