MInas: Pimentel 37%; Pimenta, 23%; Delgado 3%, diz Ibope

Além deles, Cleide Donária (PCO), Fidélis Alcântara (PSOL), Professor Túlio (PCB) e Eduardo Ferreira (PSDC) aparecem com 1% das intenções de voto cada. Segundo o Ibope, 11% dos eleitores declararam voto nulo ou branco, enquanto 22% dos pesquisados não responderam ou não sabem em quem votarão. Com a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, Pimentel teria pelo menos 35% dos votos válidos, contra 32% da soma de seus adversários.

A pesquisa mostrou que Pimentel também venceria um eventual segundo turno, com 42% dos votos, contra 26% de Pimenta da Veiga.

O resultado do levantamento divulgado ontem, o primeiro após o início da propaganda eleitoral gratuita nas rádios e TVs, mostrou um aumento de 15% pontos porcentuais do petista em relação à pesquisa Ibope divulgada em 30 de julho. Na ocasião, Pimentel e Pimenta apareceram em empate técnico no limite da margem de erro, com o petista com 25% das intenções de voto contra 21% do tucano.

Tarcísio Delgado também aparecia com 3% das intenções voto, assim como Cleide Donária, Fidélis Alcântara e Professor Túlio Lopes se mantiveram o 1%. Eduardo Ferreira oscilou negativamente um ponto porcentual, já que aparecia com 2% dos eleitores. No levantamento anterior, os votos nulos ou em branco somavam 13%, enquanto 31% não souberam responder ou não informaram em quem votariam.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa divulgada ontem foi realizada com 1.806 eleitores, entre os dias 23 e 25. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) sob o número 0069/2014.

------------------

Marcelo Portela

Jornal O Estado de S.Paulo

Correspondente - Belo Horizonte/MG

55-31-9798-0962 (Vivo)/55-31-8201-0868 (Claro)

#ET