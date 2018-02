Minas Gerais tem 80 cidades em situação de emergência

SÃO PAULO - A cidade de Alagoa, em Minas Gerais, decretou situação de emergência por causa do mau tempo, segundo consta no boletim da Defesa Civil divulgado neste sábado, 15. Com isso, chega a 80 o número de município nessa situação desde outubro de 2010.

Até o momento, 16 pessoas morreram. A última vítima resgatada é José Maria da Silva, de 38 anos. Ele foi encontrado morto após o desabamento da sua residência em Santa Rita do Sapucaí, no dia 5 de janeiro.

Mais de 19 mil moradores deixaram suas casas. O número de desalojados - pessoas que foram para a casa de conhecidos - é de 17.140, e o de desabrigados - que foram para abrigos públicos - chega a 2.360. No total, 1.253.845 pessoas foram afetadas de alguma forma pela chuva.