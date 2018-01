Minas Gerais estuda ação do Rio contra União O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), determinou, nesta sexta-feira, à Procuradoria-Geral do Estado que iniciasse estudos sobre o pedido do governo do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal (STF) de suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União, em razão de perdas na arrecadação do ICMS durante o racionamento de energia. O pedido do governador Anthony Garotinho (PSB) obteve deferimento parcial, dado pelo presidente do STF, Marco Aurélio de Mello. De acordo com o secretário de Comunicação de Minas, Luís Márcio Viana, Itamar não quis emitir comentários sobre o caso. Apenas recolheu todas as informações sobre o assunto e as remeteu à Procuradoria. Possivelmente para saber se o governo mineiro, que gasta R$ 120 milhões mensais com o pagamento da dívida com a União, pode beneficiar-se de ação semelhante. Itamar, que se notabilizou pela decretação de moratória no Estado logo no início do mandato, em 1999, foi também o primeiro governador do País a alertar para a possibilidade de quedas sensíveis de arrecadação em razão do racionamento de energia. No primeiro semestre deste ano, o mineiro chegou a ameaçar interromper o pagamento da dívida estadual com o governo federal durante o período em que durasse o racionamento. Irritado, mais uma vez, com o presidente Fernando Henrique Cardoso - que no início do racionamento apresentou dados segundo os quais os investimentos em energia durante o tempo em que Itamar comandou o País teriam sido insuficientes -, o governador também lançou um plano alternativo de enfrentamento da falta de eletricidade.