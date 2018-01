Militares acusados pela morte de comunista faltam à audiência

Rio - Três dos quatro militares da reserva convocados para depor nesta quarta-feira, 14, em sessão conjunta das Comissões Nacional e Estadual da Verdade não vão comparecer à audiência pública. A reunião, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio, foi marcada para apurar a morte, sob tortura, do dirigente do Partido Comunista Brasileiros Revolucionário (PCBR) Mário Alves, em 17 de janeiro de 1970, no quartel da Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, zona norte do Rio.

Apontados por grupos de direitos humanos como responsáveis pelo assassinato, Dulene Garcez, Luiz Mário Correia Lima e Roberto Duque Estrada enviaram, por meio de um advogado, petição argumentando que já respondem pelos fatos investigados no Ministério Público Federal e na Justiça Federal. O presidente da Comissão Estadual da Verdade, Wadih Damous, porém, afirmou que as comissões são independentes e o fato de haver outros processos ou inquéritos aos quais os acusados respondem não os isenta de comparecer à audiência pública. "Já rejeitamos e estamos reiterando as convocações. Há outros esclarecimentos a serem feitos. Vamos marcar novo depoimento e pedir a condução coercitiva dos depoentes", disse Damous.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O quarto convocado para o depoimento, o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Valter da Costa Jacarandá, compareceu à audiência. Também prestarão depoimento, como testemunhas, sete ex-presos políticos.