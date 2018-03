Militar uruguaio deve passar por perícia médica da PF

A Justiça argentina pediu a extradição para julgá-lo por crimes de violações de direitos humanos. Na terça-feira, quando os agentes federais foram à sua residência em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, com missão de transportá-lo até Uruguaiana, na fronteira argentina, onde seria entregue à Interpol, Cordero alegou um mal súbito, devido provavelmente a problemas cardíacos. Foi então levado a um hospital da cidade, para exames.

Até ontem seu médico particular, cardiologista Leandro Tholozan, não havia autorizado a viagem. Foi sugerida ainda a possibilidade de Cordero seguir para Porto Alegre, para realizar exames mais sofisticados. O acusado ficou conhecido pela alcunha de Coronel Cordero. Nos documentos oficiais, porém, se apresenta como major. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.