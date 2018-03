O major, de 71 anos, é acusado de ser um dos principais personagens da Operação Condor - o plano de coordenação entre as ditaduras do Cone Sul nos anos 70 e 80 para a troca de informações e prisioneiros políticos. Como tem problemas cardíacos, ele ficará temporariamente no Hospital Militar. O julgamento público é esperado para este ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.