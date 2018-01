Militantes vão à PF manifestar apoio a João Paulo Cunha Um grupo de seis militantes do PT foi até a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, no início da tarde desta terça-feira, 07, para prestar solidariedade ao deputado João Paulo Cunha (PT-SP). O deputado teve sua prisão autorizada ontem após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, negar seus recursos no processo do mensalão.