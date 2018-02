Militantes do PT de Goiânia acampam na Papuda Chegou no final da manhã desta quarta-feira, 20, ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, um ônibus com militantes do PT de Goiânia. Eles vão se juntar a outros integrantes do partido que estão acampados na entrada do presídio desde o fim semana em solidariedade aos petistas presos pelo processo do mensalão.