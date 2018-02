Militantes do MST ocupam sede do Incra em Brasília

Um grupo de militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ocupa a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A ocupação ocorreu por volta das 5 horas desta terça-feira, 12, pelo saguão principal do prédio, após os militantes quebrarem o vidro da portaria. Os ocupantes pressionam o governo por novos assentamentos sem terra.

Cerca de 200 pessoas, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, ocupam a parte inferior do edifício na região central de Brasília. Segundo a equipe de segurança do Incra, outros militantes ocupam as escadarias do prédio até o 9º andar.

A ocupação não tem data para terminar. Os sem terra montam acampamento no interior e fora do edifício do Incra, incluindo uma cozinha na parte externa. Os servidores do instituto não podem entrar no prédio para trabalhar, por determinação dos MST.