Militantes de Kassab acompanham debate em comitê Militantes que apóiam a reeleição do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), estão reunidos no comitê central de campanha para acompanhar o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista, que será realizado hoje, a partir das 21h30, na Band. Um telão foi montado no auditório da sede do comitê de campanha, na região central da cidade. Ontem, as coordenações das campanhas dos candidatos a prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, Geraldo Alckmin (PSDB), Marta Suplicy (PT), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS) fecharam um acordo para evitar tumultos em frente à emissora na noite de hoje. Pelo combinado, militantes e correligionários que apóiam os candidatos foram orientados a acompanhar o evento em suas residências para evitar concentração em frente à emissora, na zona Sul de São Paulo. Procuradas, as assessorias dos outros candidatos que aderiram ao acordo informaram que não providenciaram estrutura pra receber os militantes em seus comitês.