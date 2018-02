Militantes começam a chegar à reunião do PSDB em SP

No cronograma dos discursos, estão previstas as participações de representantes da Juventude do PSDB, do Tucanafro, da ala sindical, das mulheres e dos governadores Teotônio Vilela (AL), Marconi Perillo (GO), Beto Richa (PR), além dos presidentes do Democratas, senador Agripino Maia, e do Solidariedade, Paulinho da Força.

A parte final do evento deve ser dedicada aos representantes do Estado de São Paulo, como o ex-governador José Serra, o governador Geraldo Alckmin e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que deve anunciar o nome de Aécio Neves. A presença do senador e presidente do PSDB está prevista para em torno de 11h.

Para apresentar o candidato da legenda à Presidência, os tucanos apostam em resgatar a história do mineiro, como as passagens que teve no comando da Câmara dos Deputados (2001-2002) e no Estado de Minas Gerais (2003-2010), em um vídeo que será exibido ao público presente. O avô de Aécio, o ex-presidente Tancredo Neves, um dos símbolos da redemocratização do País, também será lembrado. O slogan de Tancredo quando foi escolhido presidente do Brasil era "Muda Brasil", na mesma linha da campanha que Aécio irá colocar em campo nesta campanha ao Palácio do Planalto.