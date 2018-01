Militante tucana relata uso de vans por campanha de Doria

São Paulo - A militante tucana Juventina Francisca de Oliveira, uma das lideranças do PSDB em Parelheiros, na zona sul da Capital, e fundadora do PSDB, afirmou ao Broadcast Político que a campanha de João Doria estava usando vans nesse domingo de primeiro turno das prévias que definirão o candidato do partido para disputar a Prefeitura de São Paulo.

"Fizeram duas viagens, às 10 horas e depois 12 horas mais ou menos. Trouxeram aqui cerca de 12 eleitores do João Doria. Nós explicamos ao responsável pela van que a pratica era irregular e eles não voltaram mais", relatou.

A militante também falou sobre uso de cavaletes, situação que já foi reportada na Saúde e em Perdizes. Segundo ela, fiscais conversaram com a presidente do zonal logo cedo pra tirar o cavalete, que estaria dentro da área de votação. "Eles concordaram em pelo menos colocar pra fora da cerca. Ainda é irregular, porque você passa e vê claramente o cavalete ali, mas pelo menos foi colocado pra fora, porque se não tivessem colocado pra fora não ia ter votação", disse Juventina.

A reportagem pôde observar o cavalete na calçada, a menos de 10 metros da entrada da seção de votação de Parelheiros.

Ainda segundo a militante, houve duas pessoas que logo na abertura da votação no local, por volta de 9 horas, faziam boca de urna para Doria. "A gente informou da irregularidade e eles foram embora, não causaram problemas."

Segundo a assessoria do candidato João Doria, as vans foram utilizadas apenas para transporte de funcionários da campanha e não de eleitores. A equipe também informou que há um parecer do diretório municipal autorizando o uso de cavaletes.