Militante se orgulha de se sentar na cadeira onde Lula estava

Enquanto alguns congressistas brincam jogando os papelotes usados no encerramento da festa, o militante Mauro - que pede para não ter o sobrenome identificado por questões profissionais -, diz que uma eventual eleição de Dilma não vai mudar o que Lula representou para o País: "Ele fortaleceu institucionalmente o Brasil. E a Dilma representa a continuidade do projeto do governo Lula, o que não acontece com o Serra".

Com um adesivo "Tô com o Agnelo (Queiroz)" colado na camisa, ele diz que a campanha do ex-ministro dos Esportes ao governo do Distrito Federal já está em curso. Questionado sobre os cartazes e pessoas vestindo camisetas de apoio a outro pré-candidato do PT-DF, Geraldo Magela, enfatiza: "Ele é um espinho atravessado na garganta. Toda essa propaganda dele aqui no congresso é paga, não conta com o apoio da militância", completa.