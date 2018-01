Militante anti-PT é preso fazendo panfletagem Um delegado da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deatur) prendeu na tarde desta terça-feira Vanildo Rossi Moretti, ex-militante do PT, que estava fazendo panfletagem antipetista na avenida Presidente Wilson, na Mooca, zona leste de São Paulo. O teor dos panfletos era semelhante ao das cartas com ameaças de morte aos prefeitos do PT. Além dos panfletos, a Polícia apreendeu maconha com ele. Moretti foi autuado na Deatur. Moretti teve seus direitos partidários suspensos pelo PT em setembro passado. Ele era candidato a vereador, e sua principal bandeira era a implantação do SOS 281, um serviço telefônico com advogados para amparar usuários de maconha. Ele se dizia usuário da droga e distribuía "santinhos" com uma folha da planta e os dizeres "senha da liberdade". O Diretório do PT, na época, disse que o comportamento ?agressivo? de Moretti era a principal causa da decisão do partido de suspendê-lo. Moretti admitia que era agressivo e se dizia capaz de brigar com qualquer um. ?Sou capaz de matar um Mário Covas, um FHC ou um Maluf, mas também sou capaz de chorar pelo sofrimento dos excluídos?, dizia. A vocação política de Moretti, segundo ele, surgiu com um sonho que teria tido com Che Guevara, que o teria orientado a vir para São Paulo, para recrutar jovens e desencadear um movimento armado.