Militância entrega a Marina fichas de apoio para criação da Rede A ex-candidata à Presidência da República, Marina Silva participa de um evento de motivação da Rede Sustentabilidade neste sábado, na sede da executiva paulista no bairro da Liberdade, em São Paulo. No evento, os militantes de diversas cidades do Estado de São Paulo fizeram uma entrega simbólica a Marina de quase 14 mil fichas de apoio à criação da Rede.