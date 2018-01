Militância do PT lança vídeos para popularizar Padilha

Padilha deve deixar o cargo no início do próximo ano para se candidatar ao governo do Estado de São Paulo, uma das principais apostas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após conseguir eleger o prefeito da cidade paulista, Fernando Haddad, na última eleição municipal.

Até o momento, foram feitos sete vídeos nos quais Padilha aparece caracterizado em um boneco em cenários em que representariam atividades recentes realizadas à frente do ministério. Outros seis vídeos, até o próximo sábado, devem ser inseridos nas redes sociais e distribuídos entre os militantes petistas de São Paulo. "O objetivo é atingir principalmente a juventude e classes A e B, público que tem mais a ver com perfil dos bonecos e com acesso à internet", diz o ex-coordenador nacional de comunicação do PT Ricardo Weg, autor dos vídeos.

Segundo ele, Padilha deu aval à criação dos filmes. "Ele falou comigo e disse que achou a ideia genial", afirma o militante. A ideia, de acordo com Weg, é também fazer vídeos com os futuros programas de campanha de Padilha.