Militância de MG quer chapa Serra-Aécio, diz tucano

Andrada, contudo, ponderou que Aécio tem reiteradamente afirmado que será candidato ao Senado e somente quando voltar a Minas poderá "desvendar esse mistério". O ex-governador está em viagem ao exterior e deverá desembarcar em Belo Horizonte no fim de semana.

"Existe um grande desejo da militância do PSDB, enfim, dos mineiros de um modo geral, de que o ex-governador Aécio Neves seja o vice do (ex) governador José Serra, candidato a presidente da República", disse o deputado, em entrevista à rádio Itatiaia.

Para o secretário-geral do PSDB-MG, a opinião generalizada é que a presença do tucano mineiro na chapa seria um "grande reforço" e teria potencial de alavancar a candidatura Serra. "São avaliações que devem ser feitas", observou. "Temos de aguardar a chegada do Aécio Neves e ele é que vai dizer o que pretende fazer."

Aécio deverá retomar as viagens com o governador e pré-candidato tucano pelo interior do Estado no dia 28 com uma visita a Ipatinga. Anastasia ressaltou que o ex-governador terá um "peso decisivo" na sua campanha no segundo semestre. "É um grande nome não só em Minas, mas no Brasil", destacou.