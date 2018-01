Militância de Lula diz ter distribuído 1 milhão de cartas Os movimentos sociais que iniciaram panfletagem em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio lula da Silva informaram, segundo o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e coordenador de mobilização da campanha, João Felício, que "mais de um milhão de cartas em favor da reeleição do presidente Lula foram distribuídas na sexta-feira, em todo o País". Felício descreveu a distribuição como o "primeiro ato de campanha dos movimentos sociais que apóiam a continuidade do projeto democrático e popular do atual governo. A panfletagem ocorreu em pelo menos 21 capitais e dezenas de outras cidades brasileiras". Segundo Felício "esse ato inicial teve o mérito de colocar a militância, debatendo idéias e conversando com a população".