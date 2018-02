Militância de Dilma faz caravana em 94 pequenas cidades Com o lema "Caravanas com Dilma de novo", militantes que apoiam à reeleição da presidente da República realizam hoje e domingo, 31, atos de campanha em 94 municípios com até 30 mil eleitores. As ações, que incluem caminhadas, comícios, carreatas, panfletagens e "bandeiraços", pretendem mobilizar aliados e eleitores nas ruas com a apresentação dos feitos do governo nos quatro anos e as propostas para um novo mandato da candidata do PT.