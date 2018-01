Milhares protestam no Paraná contra ajustes do governo estadual

Curitiba - Milhares de pessoas participaram nesta quarta-feira, 25, de uma marcha que tomou o centro de Curitiba (PR) e foi até o Palácio das Araucárias, sede do governo estadual, em protesto contra as medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo governador reeleito Beto Richa (PSDB). Segundo os organizadores, a marcha reuniu 40 mil pessoas, já a Polícia Militar estima o número de manifestantes em pouco mais de 10 mil pessoas.

A manifestação, convocada por professores da rede estadual que estão em greve há 18 dias por conta de atrasos no pagamento de férias e outros benefícios, foi engrossada por outros setores do funcionalismo estadual, como trabalhadores das áreas de saúde, segurança pública, além de estudantes e a população em geral insatisfeita com as medidas de ajuste fiscal do governo estadual. As medidas que preveem cortes de gastos em diversos setores da administração estadual e aumentos de impostos.

Representantes dos professores e do governo do Estado estão reunidos neste momento na sede do governo para tentar um acordo. É a terceira rodada de negociações. Em entrevista à afiliada local da TV Globo, o governador Beto Richa (PSDB) se mostrou otimista quanto a um acordo ainda nesta quarta, mas segundo os professores mesmo que todas as exigências sejam cumpridas, a greve que atinge aproximadamente 1 milhão de alunos da rede estadual, deve durar pelo menos até o final dessa semana.

Isso porque o fim do movimento só pode ser definido em assembleia, que precisa ser convocada com pelo menos 48h de antecedência pelo comando da greve, que vai se reunir nesta quinta-feira.

Veja o vídeo da manifestação que tomou as ruas de Curitiba: