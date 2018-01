Mil mulheres grávidas se vacinaram contra rubéola Pelo menos mil das 4,3 milhões de mulheres vacinadas contra rubéola em todo o Estado, durante campanha de vacinação no fim do ano passado, estavam grávidas. Os dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo, que recebeu todas as notificações. A vacina é contra-indicada para mulheres grávidas porque oferece risco de malformação para o bebê. A campanha fazia esse alerta. Segundo Clélia Maria Aranda, diretora da Divisão de Imunização do CVE, o risco é pequeno. Cerca de 80% das mulheres vacinadas já tinham anticorpos suficientes contra a rubéola antes de serem imunizadas. Nesses casos, não há risco para o feto. Nos outros 20% das mulheres, a vacina induz a formação de anticorpos contra a doença. É nesse grupo que há risco de malformação para o bebê. Segundo dados norte-americanos, o risco chega a 1,5% - menor do que o risco de malformação em geral na gravidez, que é de até 3%. A primeira ação do CVE é detectar quais as grávidas vacinadas que se encaixam no grupo de risco. "Quanto mais cedo essas mulheres informarem seus médicos que tomaram a vacina quando já estavam grávidas, melhor", diz Clélia. A vacinação tem o objetivo de evitar a síndrome da rubéola congênita, problema que prejudica a formação do feto quando a gestante contrai a doença. A síndrome pode causar surdez, cegueira e problemas cardíacos no bebê. Segundo Clélia, nas publicações internacionais, não há registro de nenhum caso de síndrome causada pela vacina. Em caso de dúvidas, a Central Médica da Vigilância Epidemiológica atende pelo telefone: 0800-55-5466. A ligação é gratuita.