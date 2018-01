Miguel Rossetto comandará novo Ministério da Cidadania

Brasília - O atual chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto, deverá comandar o novo Ministério da Cidadania. A pasta vai fundir as secretarias de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos e parte das atribuições da Secretaria-Geral.

A presidente Dilma Rousseff quer que Rossetto continue cuidando dos movimentos sociais. A articulação é considerada essencial para a presidente não perder mais apoio no momento em que a oposição e dissidentes da base aliada ameaçam entrar com pedidos de impeachment contra ela na Câmara.

Na reforma ministerial, a Secretaria Geral da Presidência ficará com Ricardo Berzoini, que cuidará da articulação política do governo com o Congresso. Atualmente, Berzoini controla o Ministério das Comunicações. Dilma convidou o PDT para assumir Comunicações e a bancada do partido na Câmara quer indicar para o cargo o líder André Figueiredo (CE).