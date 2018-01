Miguel Reale Jr. será tesoureiro da campanha de Alckmin Depois da convenção nacional de ontem, a campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República começa a definir sua estrutura. Em encontro realizado hoje ficou acertado que um dos coordenadores do comitê de gestão financeira do candidato tucano será o jurista Miguel Reale Jr. A informação foi confirmada por fontes ligadas ao PSDB e também ao jurista. Além de Alckmin, participaram da reunião o presidente nacional do PSDB, Tasso Jereissati, o coordenador da campanha tucana, senador Sérgio Guerra, e os publicitários Luiz Gonzalez e Woile Guimarães, Segundo o coordenador da campanha pelo PFL, senador Heráclito Fortes, a campanha ganha um novo fôlego a partir da convenção de Belo Horizonte. "Vamos nos mobilizar com mais desenvoltura e mais segurança porque todo cuidado é pouco. Essa será a campanha do fuxico e precisamos estar dentro da lei", argumentou. O senador pefelista disse que a estrutura da campanha, com a definição dos nomes que irão compor os comitês, como o financeiro, deve ser definida nos próximos dias. Assim que a estrutura estiver definida, os nomes serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).