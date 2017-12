Miguel Jorge pede que presidente do BNDES mantenha rotina O novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, recomendou nesta sexta-feira, 30, aos funcionários da pasta que continuem trabalhando normalmente, informou a sua assessoria de imprensa. Jorge se encontrou também com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, a quem teria dado igual recomendação. Na última quinta-feira, o ministro avisou que quer a prerrogativa de nomear o presidente e a diretoria do BNDES, embora tenha frisado que ainda não se decidiu sobre eventuais trocas - quer antes fazer uma visita ao banco, no Rio. A declaração reforçou as especulações sobre a eventual substituição de Fiocca, indicado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Desde a posse, Jorge vem conversando com os assessores do ministério, para conhecer melhor as secretarias, os projetos e a agenda de missões herdada do ministro anterior, Luiz Fernando Furlan. Nas conversas, disse aos comandados que, sempre que assumiu postos de comando evitou mudanças grandes e bruscas no corpo de funcionários.