Miguel Jorge diz que decisão sobre caças ainda não foi tomada

O ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, afirmou que a decisão sobre a compra de caças pelo governo brasileiro ainda não está tomada. "Por enquanto, há três companhias competindo, com chances iguais", disse, após reunião do Jetco, grupo de trabalho entre Brasil e Reino Unido. Segundo Miguel Jorge, há "conclusões da imprensa" sobre o negócio - que apontariam a vitória da francesa Dassault no processo. "Ainda haverá muita discussão sobre isso", afirmou, evitando se estender no tema.