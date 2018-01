Miguel Jorge: crise no DEM não deve beneficiar Dilma O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse hoje que não acredita que as denúncias de um esquema de recebimento e distribuição de propina envolvendo o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), possam ajudar a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da República. Para ele, a crise política no partido não chegará a atrapalhar a candidatura de José Serra (PSDB), que é aliado do DEM.