Michelle Obama visita na Cidade do Samba

Rio - Em sua visita de uma hora ao barracão da Unidos da Tijuca, na Cidade do Samba, região central do Rio, neste domingo, 20, a primeira dama norte-americana Michelle Obama gostou do que viu, segundo integrantes da escola que acompanhavam o evento. De acordo com os integrantes, Michelle chegou a sambar no barracão. O desejo de conhecer uma escola teria sido manifestado pela própria primeira-dama.

Ainda segundo eles, Michelle assistiu a uma apresentação da comissão de frente que fez sucesso na Sapucaí este ano, quando a Unidos da Tijuca alcançou o segundo lugar entre as escolas que desfilaram no Grupo Especial, e também viu algumas fantasias e alas da escola. Michelle Obama chegou às 14h27 à cidade do Samba. O esquema de segurança montado para resguardar Michelle era tamanho que os jornalistas foram mantidos em uma rua transversal ao local, em um ponto onde era impossível sequer vê-la sair do carro.