Michelle Obama toca tamborim na Unidos da Tijuca

RIO - Enquanto o marido discursava no Teatro Municipal, Michelle Obama se divertia com as filhas, Malia e Sasha, a mãe e a comadre no barracão da Unidos da Tijuca, neste domingo, 20. Ao som da bateria da escola, a primeira-dama tentou sambar - fez passos de charleston, como contou um dos 70 integrantes que se apresentaram para ela. Michelle ainda teve lições rápidas de chocalho e tamborim, e tirou som dos instrumentos.

A escola, que manteve segredo da visita até meia hora antes da chegada da comitiva, como exigiu o governo norte-americano, preparou um minidesfile exclusivo, uma amostra do que desfilou há duas semanas na avenida. Pôs para funcionar dois dos carros alegóricos que remetiam a filmes norte-americanos, "Indiana Jones" e "Harry Potter" (o enredo era sobre o medo no cinema). Os efeitos especiais encantaram a primeira-dama e as filhas.

"Amazing!" (incrível), disse Michelle ao assistir à performance da comissão de frente, que usou truques de ilusionismo. "Lindo!", arriscou em português, ao avistar as fantasias das alas, as mulatas sambando e o casal de mestre-sala e porta-bandeira bailando. Quis saber quais materiais haviam sido utilizados e mostrou curiosidade com relação ao enredo de 2012 - o qual o carnavalesco, Paulo Barros, disse ser "segredo".

"Michelle é uma figura apaixonante. Foi magnífico, ela ficou feliz do início ao fim. Apesar de ser uma viagem de cunho político, a primeira-dama aproveitou. É bonita e simpática, e saiu daqui abismada, pois nunca tinha visto algo igual", relatou o carnavalesco, o único que se dirigiu a Michelle, em inglês.

Ela ainda provou água de coco, durante um lanche que foi montado no barracão. Michelle permaneceu uma hora por lá. A rua foi fechada e a imprensa, mantida numa transversal, a 150 metros da entrada. O policiamento incluiu homens do Exército, PMs e guardas municipais. Durante a semana, o galpão havia sido inspecionado por agentes norte-americanos.

A segurança impediu a entrada de celulares com câmeras fotográficas na hora de revistar os integrantes da Unidos da Tijuca. Todos saíram com uma ótima impressão de Michelle. "Ela é uma fofa, dançou um charleston bem bonitinho. É negra, tem molejo", avalizou Marcelo Sandryni, coreógrafo da escola. "Ela leva jeito para sambar, mas é o jeito americano...", relativizou Paulo Barros.