Michelle Obama terá agenda própria no Brasil

Enquanto o presidente americano, Barack Obama, tem prevista uma intensa agenda política e comercial nos dois dias de sua visita ao Brasil, a primeira-dama, Michelle, deverá cumprir um roteiro próprio em solo brasileiro.

A programação da primeira-dama na capital inclui uma apresentação cultural de jovens brasileiros que participaram de programas de desenvolvimento de liderança patrocinados pelos Estados Unidos.

Segundo a Casa Branca, nesta viagem - que inclui também Chile e El Salvador - Michelle quer dar continuidade "a seus esforços de engajamento com jovens ao redor do mundo".

"Ela vai levar uma mensagem de encorajar os jovens a buscar a distinção acadêmica, ajudar suas comunidades e adotar um papel ativo na construção de laços mais fortes entre seus países e os Estados Unidos", disse nesta quarta-feira o vice-conselheiro nacional de comunicações estratégicas da Casa Branca, Ben Rhodes.

Cristo Redentor. A primeira visita de Obama à América do Sul será uma viagem em família. O presidente e a primeira-dama chegam a Brasília na manhã de sábado, acompanhados das duas filhas, Sasha e Malia. No domingo, no Rio, a família deverá visitar a estátua do Cristo Redentor, no Corcovado.

Os EUA apostam na popularidade de Michelle - em muitos lugares maior do que a do próprio marido - como fator adicional para garantir o sucesso da viagem.

"Ela é extraordinariamente popular no Exterior e é um grande ativo para os Estados Unidos em termos de sua habilidade de se aproximar dos povos desses países (que Obama visita)", disse Rhodes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.