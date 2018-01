Michelle Obama fará programas culturais no Brasil

Brasília - A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, passará parte da manhã de sábado, 19, na companhia de jovens brasileiros de escolas públicas. Enquanto seu marido trata de economia, Michelle reunirá adolescentes de escolas públicas que participaram de programas como o Jovens Embaixadores, um intercâmbio de três semanas promovido pela embaixada norte-americana no Brasil, ou foram apontados pelo governo brasileiro por terem se destacado em áreas como ciências e matemática.

O encontro, com apresentações culturais - entre elas uma roda de capoeira - será no restaurante Oca da Tribo, um buffet de comida natural de Brasília, próximo a Esplanada dos Ministérios. Construído para copiar uma oca indígena, mas projetado pelo arquiteto angolano Vítor Pontes, o local é caro e muito procurado por vegetarianos endinheirados da capital.

Michelle Obama será ciceroneada em Brasília pela esposa do chanceler Antonio de Aguiar Patriota, Tânia Cooper Patriota, norte-americana nascida em Genebra (Suíça) e que vive hoje na Colômbia, onde é Representante do Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP) para Colômbia e Venezuela. A embaixatriz vem ao Brasil especialmente para acompanhar Michelle em Brasília e no Rio de Janeiro, já que, com a eleição de Dilma Rousseff, a figura tradicional de primeira-dama está em falta.

No Rio, Michelle e as filhas - Malia, de 10 anos, e Sacha, de 7 anos - terão uma programação mais turística. Pela manhã, às 9h30, acompanharão Obama em uma visita ao Cristo Redentor, um pedido específico da família, que quis conhecer o maior cartão postal da cidade. À tarde, enquanto Obama discursa, o mais provável é que Michelle e as meninas visitem o Jardim Botânico.