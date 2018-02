Michel Temer sofre tentativa de assalto em São Paulo O vice-presidente da República, Michel Temer, sofreu uma tentativa de assalto, na noite do último dia 1º (sexta-feira), na Avenida Cidade Jardim, no bairro do Itaim Bibi. Segundo informações da assessoria de imprensa do vice-presidente, a tentativa de assalto ocorreu quando ele se dirigia ao Aeroporto de Guarulhos para retornar a Brasília, no Distrito Federal.