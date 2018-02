Michel Temer recebe governadores para discutir Lei Kandir

O presidente da Câmara e vice presidente eleito, Michel Temer (PMDB-SP), recebe hoje na residência oficial governadores de Estado eleitos e reeleitos. O objetivo é pedir o empenho deles junto às bancadas estaduais para a aprovação do projeto de lei que prevê que a União continue ressarcindo as unidades da Federação pelos critérios da Lei Kandir.

Já chegaram para a reunião os governadores eleitos do PSDB, Antonio Anastasia (MG) e Geraldo Alckmin (SP). Participam também o governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e os reeleitos Cid Gomes (PSB), do Ceará, Jaques Wagner (PT), da Bahia, e Sérgio Cabral (PMDB), do Rio de Janeiro. Dois ministros participam da reunião: Paulo Bernardo (Planejamento) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Além deles a reunião conta com o vice-presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e os líderes do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), e do PSC, Hugo Leal (PSC-RJ).

O governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, reúne-se na tarde desta terça-feira, 23, com a bancada paulista da Câmara Federal para discussão de propostas de emendas do Orçamento de 2011. O encontro será em Brasília e terá por objetivo priorizar projetos em benefício do Estado.

